TMW - Milan-Piatek, col Genoa si lavora su formule e cifre: il punto

Il via libera, per ora, non c'è. Martedì può essere la giornata decisiva , ma oggi Milan e Genoa non hanno trovato l'intesa per portare Krzysztof Piątek alla corte di Gattuso. C'è una certa distanza, comunque, su un duplice fronte: la formula del trasferimento e le cifre.

Sul primo, il Genoa ha una richiesta chiara: trasferimento a titolo definitivo oppure prestito con obbligo di riscatto. Per la UEFA, però, queste due operazioni sono sostanzialmente equivalenti, e il Milan non può andare troppo oltre. Ragion per cui i rossoneri hanno offerto a Preziosi il prestito con diritto di riscatto. Non è un problema solo di formula, come dicevamo: anche a livello economico il Genoa ha sempre avuto le idee molto chiare. 40 milioni, oppure Piatek non si muove dalla Liguria. Anche sotto questo profilo, il Milan prova a limare le richieste rossoblù: cinque milioni subito, trenta al momento di riscattare il bomber polacco. E la possibilità di far rientrare nell'operazione anche Andrea Bertolacci.

Non proprio dettagli, con un confronto diretto in arrivo in campionato: Milan e Genoa si ritroveranno prima da avversari, lunedì alle 15. Dopo la gara di campionato, si arriverà a mettere un punto sulla trattativa. Ragion per cui, come vi abbiamo raccontato anche nel live della giornata odierna, martedì può essere la giornata clou per vedere Piatek al Milan. In attesa alla finestra, ovviamente, anche Gonzalo Higuain e Maurizio Sarri, pronti a riabbracciarsi in quel di Stamford Bridge.