Krzysztof Piatek al Milan. Ci siamo. Previste per domani le visite mediche di rito prima di firmare il contratto. Nella trattativa con il Genoa al momento non sono previste contropartite tecniche, ma è una situazione che potrebbe essere approfondita prossimamente. Stasera l’arrivo di Piatek a Milano, poi domani le visite mediche. Il nuovo attaccante scalpita, pronto per la nuova avventura in rossonero...