Fonte: Dal nostro inviato Antonio Vitiello

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Krzysztof Piatek ha parlato in zona mista al termine della sfida, grazie anche ad un suo gol, contro il Frosinone. Queste le sue parole raccolte da TMW: "È stato un momento difficile per me perché non ho segnato per cinque o sei partite. Oggi era importante per la squadra, non solo per me, perché il primo tempo è stato molto difficile. Vediamo ciò che succederà questa sera, se la Juventus dovesse vincere saremo al quarto posto”.