TMW - Milan, preso l’ex Palermo Frisella. E alle visite incontra Castillejo

Un nuovo rinforzo per il Milan del futuro. Preso l’ex Palermo Luca Frisella, classe 2003, esterno sinistro cresciuto alla Scuola Calcio Tommaso Natale su indicazione dell’ex dirigente rosanero Giovanni Pecoraro. Poi il passaggio proprio al Palermo dove si è consacrato. E ora la nuova avventura al Milan. Un’avventura cominciata nel migliore dei modi, perché il giovane ha subito preso contatto con il nuovo mondo rossonero. Al suo arrivo, alle visite mediche, ha incontrato Castillejo. Poi subito concentrato per la nuova esperienza. Al Milan per crescere, sognando il calcio dei grandi...