© foto di Federico Gaetano

Il Milan continua a muovere le proprie pedine per arrivare a Cesc Fabregas. Il problema principale è rappresentato dalle richieste del Chelsea, ostinato a chiedere circa 8 milioni di euro, mentre i rossoneri vorrebbero lo spagnolo a zero, oppure con un obolo "simbolico", tra i 3 e i 4 milioni di euro. Per ora le cose non stanno cambiando, con Granovskaia che sta ignorando le richieste del catalano, intenzionato ad accettare la corte dei meneghini.

PRESSING SENSI - La prima alternativa, in caso di mancato approdo di Fabregas, è Stefano Sensi, con contatti frequenti fra l'entourage e la società rossonera nella persona di Paolo Maldini. L'idea però, almeno per il momento, è quella di continuare a provare per il centrocampista del Chelsea, forte della preferenza in caso di addio a Londra.