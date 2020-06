tmw Milan, proposta per il centrocampo: è Marko Grujic del Liverpool

vedi letture

Ralf Rangnick non è ancora arrivato, ma la sua ombra sembra allungarsi sul Milan, sempre di più. E pure i giocatori che vengono proposti arrivano dalla Germania, o almeno hanno giocato in Bundesliga in questa annata. L'ultimo in ordine di tempo è Marko Grujic, centrocampista di proprietà del Liverpool che però è ora all'Hertha Berlino. Il calciatore piace in Serie A - anche alla Lazio - ma i rossoneri sembrano freddini nei confronti del serbo.