TMW - Milan, proposto Muriel per l'attacco ma l'ex Doria non convince

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Milan alla ricerca di un nuovo attaccante per gennaio, stante la situazione tattica che vede Gattuso intenzionato a puntare sul 4-4-2: proposto l'ex Sampdoria Luis Muriel in queste ore ma il suo profilo, stando a quanto da noi raccolto, non convince Leonardo. Per lui 19 gettoni quest'anno, quasi tutte da subentrante e 4 gol con la maglia del Siviglia, dove non sta convincendo (una sola partita da titolare, ndr).