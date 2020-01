Fonte: dall'inviato Antonio Vitiello

Secondo quanto raccolto dai nostri inviati a Casa Milan, è da poco iniziato il secondo appuntamento odierno in sede per l'agente di Pepe Reina, Manuel Garcia Quilon. Si prova a sbloccare definitivamente il passaggio all'Aston Villa. Quilon mezz'ora fa ha avuto un altro incontro col portiere in un hotel del centro di Milano e ora proverà a capire che idea ha il Milan sull'addio del portiere iberico. I rossoneri, peraltro, hanno già avuto una prima idea per la sostituzione dello spagnolo, lo svincolato Viviano.