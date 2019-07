TMW - Milan, Rafael Leao arriva alle visite mediche: firma nel pomeriggio

Fonte: Antonio Vitiello e Daniele Mascolo

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Oggi è il giorno della firma di Rafael Leao col Milan. Dopo la definizione degli ultimi dettagli del contratto - con la visita nella sede rossonera avvenuta nella giornata di ieri - in questi minuti l'attaccante portoghese prelevato dal Lille è arrivato alla Madonnina per sostenere le visite mediche. Si recherà poi nel pomeriggio a Casa Milan per la firma del contratto. Guarda le immagini di TMW: