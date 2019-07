TMW - Milan, Rafael Leao lascia la sede con gli agenti: domani visite e firma

Fonte: Antonio Vitiello

Dopo cinque ore e trenta d'incontro a Casa Milan, Rafael Leao ha lasciato la sede rossonera con i suoi agenti per dirigersi in albergo. Dopo essere atterrato stamattina a Milano con un volo proveniente da Lisbona, l'attaccante classe '99 - prelevato a titolo definitivo dal Lille - sta infatti completando l'iter che lo porterà domani a sostenere le visite mediche col Milan per divetare un nuovo calciatore rossonero.