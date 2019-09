Fonte: da Milano, Antonio Vitiello

© foto di Imago/Image Sport

Come riferisce il nostro inviato alla clinica La Madonnina di Milano, Ante Rebic, ultimo colpo di mercato del Milan, è appena arrivato per svolgere le visite mediche con il club di via Aldo Rossi. L'attaccante croato arriverà in rossonero in uno scambio di prestito con André Silva, che nelle prossime ore diventerà un giocatore dell'Eintracht Francoforte.