TMW - Milan, Reina: "Il rigore? Meno male che l'ho parato..."

In zona mista, ai microfoni di TMW, è intervenuto il portiere del Milan Pepe Reina dopo il successo sul Genoa: “La parata sul rigore? Dopo l’errore del primo tempo meno male che l’ho parato… L’esperienza sicuramente ha aiutato a non uscire dalla partita, a restare concentrato su ogni dettaglio. Mi dà grande orgoglio la reazione dei ragazzi dopo la sconfitta contro la Fiorentina. Non abbiamo mai mollato e ci portiamo a casa tre punti importanti”.

Cos’è successo negli spogliatoi al termine del primo tempo? “Sapevamo che eravamo in partita, che delle piccole cose potevano cambiare, che un gol ci avrebbe rimessi in partita e che non si poteva mollare. Magari ci poteva essere un po’ di sfiducia, invece dobbiamo stare tranquilli, dare il 100%, poi nel calcio si sbaglia, ma basta tornare a casa con la consapevolezza di aver dato il massimo e sono convinto che la squadra giocherà meglio. La cosa più importante è che adesso abbiamo due settimane per preparare la sfida contro il Lecce, abbiamo più fiducia. Speriamo che questa vittoria ci dia una grande mano e che questa sia la svolta della nostra stagione”.