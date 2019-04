TMW - Milan, Reina: "Penalizzati dagli episodi, oggi c'era rigore netto"

Fonte: Dall'inviato Antonio Vitiello

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In zona mista ai microfoni di TMW è intervenuto il portiere del Milan Pepe Reina dopo la sconfitta contro la Juventus: “C’è grande voglia di giocare la prossima partita perché la prestazione oggi è stata all’altezza. Se giochiamo così credo che perderemo poche partite da qui alla fine, ma la realtà è che abbiamo preso tre sconfitte in quattro partite, sabato ci aspetta un’altra finale e dobbiamo vincerla. Sicuramente quando giochi in questo stadio poche volte vieni premiato dalle decisioni arbitrali. Credo che sul fallo di mano bisogna unificare i criteri, secondo me è un rigore netto, poi se non ce lo danno non possiamo fare niente. Per tutti penso sia un rigore netto, il giocatore occupa spazio che non deve col braccio. Nemmeno il VAR ha cambiato decisione, non possiamo farci nulla. Sicuramente ci è mancata un po’ di personalità per aggredire la Juventus e fargli più male sull’1-0, abbiamo cercato di gestire perché su questo campo ti viene da fare quello. Gli episodi ci hanno penalizzati, ma mi voglio concentrare sulla prestazione della squadra che credo sia stata all’altezza oggi. A me va bene che l’arbitro sia deciso, ma credo che oggi ci siano stati episodi abbastanza plateali. È un peccato perché rimaniamo con l’amaro in bocca, ma preferisco parlare di quello che ha fatto la squadra”.