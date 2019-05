TMW - Milan, restyling settore giovanile: idea Vergine della Fiorentina

© foto di Federico De Luca

Un anno deludente. Spesa eccessiva, risultati poco soddisfacenti che potrebbero anche portare alla retrocessione in Serie B. Il Milan Primavera ha disputato un campionato al di sotto delle aspettative e così la società nella prossima stagione potrebbe cambiare alcuni tasselli. Occhi puntati su Firenze, dove il lavoro di Vincenzo Vergine non è passato inosservato. Contatti in corso, il Milan bussa in casa viola per far rinascere il settore giovanile...