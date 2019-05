Fonte: Antonio Vitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Entro oggi arriveranno i due comunicati che annunceranno la separazione di Gennaro Gattuso e Leonardo con il Milan: stando a quanto da noi raccolto, Elliott e Gazidis non vogliono perdere tempo e preso atto delle dimissioni di brasiliano e calabrese, provvederanno in giornata a rendere il tutto ufficiale. L'intenzione del fondo statunitense è trovare in tempi molto brevi i sostituti che possano incarnare la nuova direzione impostata dal club.