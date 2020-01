© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fioccano proposte e sondaggi per il talento di casa Milan, Matteo Gabbia. Perché non ha estimatori solo in B, dove hanno pensato a prenderlo in prestito Benevento e Pescara. Tutti cercano un centrale tra presente e futuro anche in Serie A e su Gabbia sono da registrare i sondaggi di Lecce, SPAL e non solo.