Milan, riscatto di Rebic non dipende da Andre Silva. Si cerca l'accordo con Eintracht

Il Milan ha trovato già l'intesa con Ante Rebic per la prosecuzione dell'avventura in rossonero dell'attaccante croato, ora si cerca invece l'accordo con l'Eintracht per concludere il suo approdo. La novità emersa in serata è che l'eventuale riscatto non dipende dalla situazione e dal futuro di Andre Silva, attaccante portoghese che ora è in forza al club tedesco.