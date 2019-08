TMW - Milan, Rodriguez e Laxalt in uscita nonostante l'infortunio di Theo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ricardo Rodriguez in uscita dal Milan. Il club rossonero, nonostante l'infortunio di Theo Hernandez, è al lavoro per l'uscita del laterale elvetico classe '92, arrivato nell'estate 2017 dal Wolfsburg e titolare nelle ultime due stagioni.

L'ex Real Madrid dovrebbe tornare a disposizione di mister Giampaolo per la seconda di campionato e il Milan punterà forte su di lui, con Ivan Strinic che potrebbe restare come sua alternativa.

In uscita anche Diego Laxalt: il Milan sa che per l'ex Genoa ci sono interessamenti dalla Premier League e non solo e, dovesse arrivare l'offerta giusta, definirebbe in tempi rapidi la sua cessione.