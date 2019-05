© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan sta pensando di sostituire Ricardo Rodriguez, arrivato due stagioni fa dal Wolfsburg e che non ha mai convinto fino in fondo con le sue prestazioni. I rossoneri potrebbero cedere lo svizzero - che ha ottimo mercato in Bundesliga - per poi cercare l'alternativa, magari legata all'allenatore. Se Gazidis dovesse scegliere Maurizio Sarri, allora il nome giusto potrebbe essere quello di Mario Rui, del Napoli.

THEO HERNANDEZ O... GASP? - C'è da sciogliere, ancora, il rebus allenatore. Così l'identikit giusto a prescindere dal tecnico sarebbe Theo Hernandez, di proprietà del Real Madrid e ora in prestito alla Real Sociedad, fratello minore del campione del mondo Lucas, il cui approdo al Bayern Monaco è già ufficiale. Invece, se arrivasse il tecnico dell'Atalanta, potrebbe essere scelto Timothy Castagne, dell'Atalanta, capace di disimpegnarsi su ambo le corsie.