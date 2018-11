TMW - Milan, Romagnoli: "Higuain sa di aver sbagliato, ha chiesto scusa"

Fonte: Dal nostro inviato, Antonio Vitiello

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Al termine del match contro la Juventus, il difensore del Milan Alessio Romagnoli ha parlato in mixed zone: "I rigori si tirano e si sbagliano, non c'è nessun problema su questo. Potevamo fare qualcosa in più, quello sicuramente, però loro sono più forti. E' fra le squadre più forti d'Europa. Dobbiamo fargli i complimenti e cercare di andare avanti".

Avete visto l'episodio del rigore?

"No. Sinceramente no. L'ha visto l'arbitro quindi se era rigore era rigore. L'ha visto anche col VAR, spiace non aver segnato".

Avete parlato con Higuain?

"Gonzalo si è scusato, adesso vedremo la squalifica però è stato bravo a chiedere scusa, sa di aver sbagliato".