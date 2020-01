Fonte: Antonio Vitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alexis Saelemaekers, in procinto di vestire la maglia del Milan, ha da poco terminato i controlli di rito per ottenere l'idoneità sportiva all'Istituto Ambrosiano. Ora il belga si dirigerà a Casa Milan dove firmerà il contratto per diventare ufficialmente un nuovo giocatore rossonero.