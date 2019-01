TMW - Milan-Saint Maximin, il Nizza dice no. Vieira ha paventato dimissioni

Vieira ai tempi del City

Si interrompe la trattativa fra il Milan e il Nizza fra Allan Saint-Maximin. L'esterno aveva chiesto al club francese di andare via, soprattutto per l'opportunità presentatasi, ma la risposta è stata negativa. Di più, Patrick Vieira, ex centrocampista di Inter e Juventus nonché allenatore dei transalpini, aveva paventato l'ipotesi di dimissioni in caso di cessione. Il Nizza ha così ribadito un no.

L'OFFERTA DEL MILAN - La proposta era di 4 milioni di prestito oneroso più 20 di riscatto, con il Nizza che ne voleva almeno il doppio per lasciarlo andare via con "solo" il diritto di riscatto. La valutazione era altissima, ma era stata limata fino a 25-26, cash e subito. Poteva esserci la possibilità dell'obbligo e, a quel punto, la trattativa avrebbe potuto, in linea teorica, andare in porto.

MERCATO CHIUSO? Con il no per Saint-Maximin e con un Romulo che va verso la Lazio, il Milan potrebbe anche avere terminato qui le sue contrattazioni di gennaio. Ci possono essere spiragli per un'invenzione dell'ultimo minuto, ma per ora si potrebbe escludere questa ipotesi.