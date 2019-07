TMW - Milan, Scaroni: "Atalanta a San Siro? Lo stadio è anche dei tifosi"

Paolo Scaroni, nel corso dell'incontro a Milanello con la stampa, tra cui TMW, ha parlato della possibilità che l'Atalanta giochi la prossima Champions League a San Siro: "Milan favorevole? Non ho sentito il sindaco Sala, ho visto anche io le sue parole. E' un tema su cui stiamo facendo delle riflessioni e in cui terremo un po' conto dell'umore dei nostri tifosi. Già hanno subito il colpo della non presenza in Europa League. Siccome lo stadio è del club, ma è anche dei tifosi, dobbiamo tener conto anche di questo"