TMW - Milan, Scaroni: "Fiducia totale in Gattuso, Champions a 3 punti"

Ospite anch'egli dell'evento Gazzetta Nigh, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha ripetuto i concetti già esternati nel pomeriggio di oggi, ribadendo la fiducia in Gattuso: "Vedo segni positivi, abbiamo tre partite fondamentali davanti. La nostra fiducia in Gattuso e nel team tecnico è totale, alla fine ci mancano tre punti per essere in Champions, così non era l'anno scorso, quindi è un progresso. Gattuso resta? Abbiamo fiducia in lui".