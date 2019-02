TMW - Milan, Scaroni: "Ora siamo squadra. Novità UEFA? Non rispondo"

Fonte: Dall'inviato Alessandro Rimi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Raggiunto da RMC Sport e TMW a margine dell'evento Evento United for Genova, organizzato in quel di Milano, Paolo Scaroni, presidente del Milan ha parlato dell'arrivo di Piatek: "Ha fatto un sacco di gol, li ha fatti nel Genoa, adesso ne fa qualcuno al Milan".

È contento di questo arrivo?

"Io sono contento del clima che si è creato nel Milan, che riguarda i nuovi arrivi ma in generale un po' tutti. Mi sembra che siamo diventati veramente una squadra, è merito dell'allenatore. Vedo una squadra che si muove all'unisono".

Merito o conseguenza dell'addio di Higuain?

"No, povero Higuain. Dispiace che la sua esperienza milanese sia stata non positiva, sia per lui che per noi. Però queste operazioni a volte riescono, a volte no".

Il gol contro la Roma è arrivato sull'asse dei nuovi, Paqueta e Piatek.

"Sì, è vero. Ma magari sarebbe arrivato con qualcun altro, il fatto è che il Milan si dimostra sempre più una squadra".

Si vede la mano del tecnico.

"Gattuso è Gattuso. Aveva certe qualità da calciatore, ora le ha da allenatore. È riuscito ad avere dalla sua i calciatori, gli dobbiamo molto. Dobbiamo considerare anche i tanti infortuni: ne abbiamo avuti di tutti i colori. Però mi pare che ne stiamo uscendo".

Berlusconi ha detto che Donnarumma vale 80 milioni.

"Non faccio ragionamenti di soldi, non abbiamo nessuna intenzione di cedere Donnarumma. Non sapevo che Berlusconi avesse messo un prezzo, certamente ha fatto alcune partite formidabili, inclusa quella di ieri".

Ci sono novità imminenti sul fronte UEFA?

"È un tema che c'è e che affronteremo, ma non rispondo. La Champions è importante, più importante mano mano che il tempo passa. Immaginate che stasera ci fosse la finale di Champions: saremmo tutti alla TV. Mi chiedo sempre cos'altro potrebbe fare una cosa del genere, credo niente".

Potete puntare al terzo posto?

"Non faccio calcoli. Ogni partita è un'emozione, quando vado allo stadio soffro come un dannato. Non guardo gli altri, andiamo avanti e speriamo bene. Siamo tutti in grande forma".