tmw Milan, scatta l'obbligo di rientro per i giocatori all'estero. Poi l'isolamento di due settimane

Secondo quanto appreso da TMW, in vista della possibile ripresa degli allenamenti della Serie A (dal 4 maggio in poi, ndr), i giocatori del Milan che in questo momento si trovano all'estero dovranno rientrare in Italia entro metà della prossima settimana. Per tutti i calciatori rossoneri, poi, ci sarà l'obbligo delle due settimane di isolamento da rispettare.