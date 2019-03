TMW - Milan, se parte Suso assalto a Douglas Costa

© foto di Federico Gaetano

Il Milan ha tre giocatori che probabilmente partiranno per fare cassa. Franck Kessie, seppure insostituibile per Gattuso, non ha preso bene la multa dopo la lite con Biglia. Cutrone vuole più spazio e giocare titolare. E poi c'è Jesus Suso, che ha una clausola da 40 milioni di euro e molti club - Arsenal in primis - che lo stanno seguendo in maniera interessata. Anche se ai rossoneri non è arrivata ancora nessuna offerta ufficiale.

COME IN UN DOMINO - Suso è considerato un ottimo giocatore ma non quello che, a destra, possa garantire cinquanta partite di assoluta qualità. Così il Milan sta ragionando a chi poter inserire in un eventuale domino. Il nome arriva da Torino, con la Juventus che dovrà cedere per autofinanziarsi, almeno in parte, la campagna acquisti. Così è Douglas Costa, brasiliano, il primo obiettivo di Leonardo: la valutazione è di 60 milioni di euro, dopo che è stato riscattato un anno fa per 45. Così il cerchio potrebbe chiudersi, con il Milan che avrebbe già l'alternativa in canna in caso di partenza di Suso, senza dover aspettare eventuali problemi di ambientamento (che con Paquetà, a dire il vero, non ci sono stati).