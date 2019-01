Fonte: Andrea Losapio

© foto di Federico Gaetano

PSG e non solo su Lorenzo Pellegrini: il Milan è pronto a farne un obiettivo molto concreto per la prossima estate in caso di mancato rinnovo contrattuale con la Roma del giovane centrocampista, entrato nelle mire dei parigini qualche settimana fa. Per i rossoneri sono previsti diversi addii a centrocampo infatti, dove Bertolacci e José Mauri si libereranno a zero e c'è da capire se Bakayoko verrà riscattato.