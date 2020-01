Fonte: dall'inviato Antonio Vitiello

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Incontro risolutivo tra l'entourage di Krzysztof Piatek e il Milan: è arrivato il sì dell'attaccante polacco all'Hertha Berlino, che ha messo sul piatto 25 milioni di euro più 3 di bonus. Risolti i dettagli che dividevano ancora l'ex Genoa al sì al club di Bundesliga: si chiude dunque l'era Piatek per il Milan, che aveva investito tanto sul suo rendimento dopo l'addio a Higuain. Anche ieri in campo nella sfida di Coppa Italia tra Milan e Torino, Piatek non ha saputo convincere i rossoneri a puntare ancora su di lui: per il posto da titolare è stato scelto Ibrahimovic, così il classe 1995 ha scelto la Bundesliga.