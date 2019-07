TMW - Milan, si lavora per Correa. Ma serve almeno una cessione

Fonte: Marco Conterio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Milan spinge per l’attaccante dell’Atletico Madrid Angel Correa, classe ‘95, che nei giorni scorsi ha chiesto la cessione agli spagnoli. Il Milan ha già trovato l’accordo con il giocatore, ma deve liberare spazi in attacco e reperire sul mercato i soldi necessari per l’acquisto del calciatore, circa 50 milioni di euro. In questo senso i rossoneri sono al lavoro per cedere almeno uno fa André Silva e Patrick Cutrone.