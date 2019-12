TMW - Milan, smentita la pista Rangnick per la panchina. Fiducia in Pioli

© foto di PhotoViews

Ralf Rangnick non diventerà il prossimo allenatore del Milan: smentita secca all'indiscrezione lanciata stamane dalla Bild da ambienti vicino al Milan. I rossoneri hanno dato fiducia a Pioli e ora che i risultati cominciano ad arrivare non stanno pensando ad un nuovo cambio di guida in panchina dopo quello che ha coinvolto l'ex Inter e Giampaolo.