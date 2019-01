Fonte: Andrea Losapio

© foto di Insidefoto/Image Sport

Diego Perotti è la nuova idea per il mercato del Milan, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione. L'attaccante argentino è tornato in campo nella penultima giornata di campionato, contro il Sassuolo, ed è tornato subito al gol. Ora i rossoneri lo vorrebbero per dare un cambio a Suso e Calhanoglu in attacco, da capire quello che la Roma risponderà.