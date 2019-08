Fonte: dall'inviato Antonio Vitiello

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'incontro tra Milan e agenti di Diego Laxalt previsto per oggi è stato spostato, gli agenti hanno infatti chiesto più tempo alla società rossonera: l'esterno è in uscita ma la pista Parma, che sembrava calda prima del weekend, non decolla. Maldini e Massara hanno lasciato la sede, domani si cercherà una soluzione per far partire il giocatore prima della fine del calciomercato, visto lo spazio ridotto in rossonero.