tmw Milan, striscione dei tifosi: "Nessun ennesimo ribaltone il buon auspicio per la stagione"

Inizia la stagione del Milan, con la squadra sottoposta fin da stamattina ai tamponi, prima di far ritorno a casa. All'esterno di Milanello i tifosi rossoneri hanno affisso uno striscione, in vista del campionato che verrà: "Nessun ennesimo ribaltone il buon auspicio per la stagione. Lottiamo insieme per tornare protagonisti. Forza ragazzi, forza Milan".