TMW - Milan, suggestione Jardim: può arrivare con Luis Campos

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è un nome nuovo per la panchina del Milan. Si tratta di Leonardo Jardim, allenatore del Monaco, vincitore nel 2016-17 del campionato francese (arrivando anche alle semifinali di Champions League contro la Juventus) ma che ha concluso la sua esperienza nel Principato dopo un'annata non positiva, con la salvezza non ancora raggiunta. Jardim, considerato come uno dei migliori tecnici degli ultimi anni, è la prima scelta di Luis Campos, ds del Lille nel mirino di Gazidis (così come Tare) qualora dovesse esserci l'addio di Leonardo.

E GATTUSO? Sarebbe il più classico scambio di panchine, con l'allenatore milanista che andrebbe al Monaco, percorso inverso, con la regia di Jorge Mendes, super procuratore molto vicino al club monegasco.