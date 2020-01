Fonte: Antonio Vitiello

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Con qualche ora rispetto alla tabella di marcia, Suso è arrivato all'aeroporto di Linate dove si appresta a prendere il volo per Siviglia. L'ormai ex attaccante del Milan si è limitato a dire solamente: "Ai tifosi? Parlerò più avanti". Lo spagnolo si trasferisce con la formula del prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto da esercitare in caso di qualificazione del Siviglia in Champions League. In suo arrivo in Andalusia si sposta alle 14 come orario previsto, di conseguenza.