Fonte: Antonio Vitiello e Giacomo Iacobellis

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jesus Suso è vicinissimo all'addio al Milan. Dopo avere lasciato San Siro di fretta e furia, tirando dritto e senza fermarsi a lasciare dichiarazioni, l'attaccante spagnolo è volato stamattina per Siviglia, per chiudere la sua parentesi rossonera. Al Milan andranno circa 22 milioni di euro qualora ci dovesse essere il riscatto in estate.