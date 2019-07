TMW - Milan, terminate le prime visite per Hernandez. Domani il resto

Fonte: dall'inviato Antonio Vitiello

© foto di J.M.Colomo

Il laterale francese Theo Hernandez ha concluso pochi minuti fa la prima parte delle visite mediche con il Milan presso la clinica “La Madonnina”. Il terzino, che arriva dal Real Madrid a titolo definitivo per 20 milioni, proseguirà l’iter dei test domani mattina mentre nel pomeriggio è atteso a Casa Milan per apporre la firma sul contratto che lo legherà al club di via Aldo Rossi per i prossimi 5 anni.