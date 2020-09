tmw Milan, terminate le visite di Tonali: ora l'idoneità sportiva e poi la firma

Sandro Tonali ha da poco terminato le visite mediche. Ora test d'idoneità sportiva e poi riposo in hotel. In serata la firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri per i prossimi cinque anni. Sta per terminare la prima lunga giornata milanista del giovane centrocampista prelevato dal club di Elliott dal Brescia.