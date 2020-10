tmw Milan-Thauvin, i contatti continuano. A prezzo di saldo

L'Olympique Marsiglia è rassegnata a perdere Florian Thuavin, ala della Nazionale francese che ha già messo a referto tre gol e cinque assist nel corso di questo primo scampolo di stagione. A giugno sarà disponibile a parametro zero e dopo gli interessamenti di Roma e Atalanta ora è il Milan a essere in pole position per il suo arrivo.

A PREZZO DI SALDO - Anche perché l'OM sta cercando di risparmiare il più possibile dopo la crisi dovuta al Coronavirus che ha colpito in particolare il campionato francese. Così la valutazione è ora intorno ai 7-8 milioni di euro, ma con una evidente tendenza al ribasso: il Milan vorrebbe chiudere per un indennizzo simbolico che andrebbe a coprire i mesi dell'anno calcistico di Thauvin: intorno ai 3 milioni di euro. L'attuale stipendio è fissato a 2,8 milioni netti, i rossoneri sono pronti a mettere sul tavolo un quinquennale alle stesse cifre per convincerlo a firmare.