Milan, trauma al ginocchio destro per Kjaer: il difensore verrà visitato nelle prossime ore

Tegola per Stefano Pioli. Nel match vittorioso di oggi in quel di Lecce Simon Kjaer ha dovuto lasciare anzitempo la sfida. Il difensore del Milan, uscito al 40' del primo tempo per Gabbia, ha riportato un trauma ginocchio destro. Nelle prossime ore il danese verrà visitato per saperne di più sull'entità dell'infortunio.