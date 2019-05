Fonte: Antonio Vitiello

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La notizia è arrivata come un fulmine a cielo (quasi) sereno: Gennaro Gattuso ha deciso di lasciare il Milan dopo un anno e mezzo e un quinto posto in campionato, che è il miglior risultato ottenuto dai rossoneri dal 2012-13. Per la sostituzione del tecnico calabrese si fanno i nomi di Leonardo Jardim, Simone Inzaghi e Marco Giampaolo. Gattuso, intanto, potrebbe rinunciare alla buonuscita perché avrebbe già un'offerta da un club inglese.