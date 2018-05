TMW - Milan, ulteriori contatti per Sabatini. Ma non è la prima scelta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Walter Sabatini è stato accostato al Milan durante i giorni scorsi. I rossoneri sono alla ricerca di un direttore sportivo, con Massimiliano Mirabelli che continua a essere sulla graticola e, in caso di mancata qualificazione europea, pagherebbe con l'esonero. I contatti tra il Milan e Sabatini ci sono, ma non sarebbe comunque la prima scelta. Da parte dell'ex dirigente interista ci sarebbero tutte le intenzioni per accettare l'incarico.