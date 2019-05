© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nasce il Milan dei giovani e dei talenti e Abdulkadir Omur del Trabzonspor entra nel radar di Ivan Gazidis. Classe '99, esterno reduce da una stagione con 5 gol e 10 assist all'attivo, è un nome che i rossoneri stanno seguendo da tempo, ma nelle ultime ore vi è stato un contatto per arrivare al turco. Valutazione? Il club di Trebisonda chiede 15 milioni, il Milan c’è ma non è da solo, in Italia ed Europa.