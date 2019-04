TMW - Milan, vertice con Elliott: Gattuso rischia ma non c'è il sostituto

Fonte: Andrea Losapio

La pesante sconfitta arrivata con il Torino sta lasciando pesanti strascichi nel Milan, essendo la sconfitta in terra piemontese solamente la coda di un lungo periodo di fatica rossonera, partita dopo la sconfitta nel derby con l'Inter. La dirigenza del club oggi è divisa sul conto del tecnico Gennaro Gattuso, tra chi preferirebbe mandarlo via subito e chi invece intende mantenerlo al suo posto fino al termine della stagione. Più tardi è in programma una conference call con Elliott per decidere il da farsi. Il problema che sta dietro ad un eventuale cambio sta però che non ci sarebbe, ad oggi, nessuno che possa fare da traghettatore se non Federico Giunti, attualmente alla guida del Milan Primavera. Anche lo spogliatoio rossonero è diviso, in quanto una parte ha avuto da ridire con il tecnico.