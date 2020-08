tmw Milan, visite mediche in corso per il baby svedese Emil Roback

vedi letture

Visite mediche in corso per Emil Roback, attaccante classe 2003 nuovo acquisto del Milan. Arrivato in Italia nelle scorse ore dall'Hammarby, club svedese di cui è azionista Zlatan Ibrahimovic, questa mattina il giocatore si è sottoposto ai test medici propedeutici alla stipula del nuovo contratto rossonero. Dopo la firma, a Casa Milan, il giocatore ripartirà in direzione Svezia. Eccolo nel video realizzato da TMW.