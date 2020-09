tmw Milan, visite mediche in corso per Tatarusanu: sarà il vice Donnarumma

Sono iniziate poco fa le visite mediche di rito per il nuovo portiere del Milan Ciprian Tatarusanu. Il giocatore rumeno, con un passato in Italia con la maglia della Fiorentina, è arrivato a Milano negli scorsi giorni e ora è pronto per iniziare la nuova avventura rossonera come vice di Gigio Donnarumma.