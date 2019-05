TMW - Milinkovic-Juventus, Lotito spara alto: vuole 120 milioni di euro

© foto di www.imagephotoagency.it

Lo scenario è affascinante: Sergej Milinkovic-Savic verso la Juventus. Il serbo, autore di un'annata non trascendentale, eccezion fatta per il grande stacco che ha dato la Coppa Italia alla Lazio, avrebbe già trovato l'accordo per il contratto che lo legherà ai bianconeri. Il problema è, semmai, rappresentato da Claudio Lotito, che sa di avere un giocatore unico nel suo ruolo, o quasi.

VALUTAZIONE ALTISSIMA - Per liberare il serbo servirebbero circa 120 milioni di euro, più o meno la cifra che l'anno scorso è stata spesa per arrivare a Cristiano Ronaldo. Lotito non vorrebbe concedere sconti, potrebbe farlo solamente se fosse il giocatore, in prima persona, a chiedere di andare via dopo le ottime annate in biancoceleste. Difficile inserire contropartite, poiché quasi tutti hanno stipendi fuori dalle tabelle capitoline. Orsolini a parte.

POGBA COSTA TROPPO - La virata arriva dopo aver constatato che arrivare al francese è praticamente impossibile. Il Manchester United vuole 160 milioni di euro, ma è una valutazione "fantasiosa" per definirlo praticamente incedibile.