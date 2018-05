TMW - Milinkovic-Savic e il Real Madrid. L'agente: "Il sogno di un bambino"

Ospite dei microfoni di TuttoMercatoWeb.com, il procuratore di Sergej Milinkovic-Savic, Mateja Kezman, parla così della possibilità che il giocatore spinga per andare al Real Madrid, ipotetica sua meta preferita: "Lo disse in una vecchia intervista, era un bambino: sognava di giocare per il Real, ma era solo l'aspirazione di un giovane calciatore".