TMW - Milinkovic-Savic e le voci sul Milan: "Sono alla Lazio e sto bene qui"

Fonte: Dal nostro inviato Antonio Vitiello

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"È un onore per me, voglio ringraziare i miei compagni perché senza di loro non sarei qui". Premiato comtra i tre migliori centrocampisti al Gran Galà del Calcio, Sergej Milinkovic-Savic commenta a TMW e RMC Sport il riconoscimento: "È una bella cosa per me, spero di esserci anche il prossimo anno. Quella passata è stata una stagione positiva, però cercherò di fare lo stesso o anche meglio ora. Sto alla Lazio, sto bene e rimango qui".

Sei stato vicino al Milan?

"Chiedete al mio procuratore o alla società, non a me. Io queste cose neanche le voglio sentire, se c'è qualcosa me le dicono ma io non so neinte".

Come hai visssuto quest'estate?

"Che vuol dire? Ho sentito tante cose ma non ci pensavo, sono tornato in casa Lazio e ho continuato a lavorare coi miei compagni".